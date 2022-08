Stijn Koole uit Zoutelande wint Vlissingse Zeezwemrace voor junioren

Megan Arens (15) mikt op top tien tijdens Olympisch Festival in Slowakije

KRUINIGEN - Ze bereidt zich voor op haar deelname aan het Europese Jeugd Olympisch Festival (EYOF), één van de topevenementen voor jonge sporters die internationale ervaring op willen doen. In Banska Bystrica in Slowakije wil de 15-jarige Megan Arens uit Kruiningen zo goed mogelijk voor de dag komen, in zowel de tijdrit als de wegrace. ,,Ik hoop in de top tien te rijden.’’

21 juli