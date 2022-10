Stevo overwint zichzelf als ‘grootste tegenstander’ en gaat fier aan kop in derde divisie

Ook Ludolf Reijntjes finisht op Hawaii, na een snelle marathon

De Zierikzeese triatleet Ludolf Reijntjes is de vierde Zeeuw die het WK Ironman op Hawaii heeft uitgelopen. Hij finishte zondagochtend na 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en een marathon in 11.37.28 uur. In zijn leeftijdsklasse, 55-59 jaar, was hij daarmee de nummer 132.

