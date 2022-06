Sterk optreden motorcrosser Barney Steketee in Rilland

Terpstra op podium bij World Cup in Oostenrijk

LEOGANG - Mountainbikester Anne Terpstra heeft vrijdagavond voor de tweede keer in 2022 een podiumplaats bemachtigd in een wereldbekerwedstrijd. In het Braziliaanse Petropolis was ze eerder tweede in de crosscountry, dit keer was ze in het Oostenrijkse Leogang tweede in de shortrace.

10 juni