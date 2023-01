Stephanie de Frel is na Zeeuwse titel toe aan stap omhoog

Badminton­ners Sinar'75 kampioen na winst in ‘topper’

De badmintonners van Sinar'75 zijn zondag kampioen geworden in de vierde divisie. In eigen huis waren de Middelburgers met 7-1 te sterk voor Gilze, de nummer twee. Ze zijn nu, met nog twee speelrondes te gaan, niet meer in te halen.

22 januari