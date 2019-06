Stelleplas zwemt Elfstedentocht mee met Maarten van der Weijden

Hockey­coach Lars de Kubber ziet volop kansen voor promotie met Walcheren

13 juni VLISSINGEN - Het vrouwenteam van de hockeyvereniging Walcheren kan komende zondag het seizoen afsluiten met een fraai resultaat. Walcheren is die dag met nog vijf andere teams in een felle strijd gewikkeld om promotie naar de derde klasse. Plaats van handeling is het sportpark in Schiedam, waar de wedstrijden al om 10.00 uur beginnen.