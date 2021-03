Start Scheldeprijs bij Dow in plaats van in centrum Terneuzen; publiek wordt geweerd

Hardlopen helpt karter Ruben Boutens op weg naar het WK

25 maart MIDDELBURG - In de rubriek ‘Hoe trainen Zeeuwse sporters nu?’ gaat de PZC iedere week in gesprek met een sporter uit deze provincie. Hoe blijft hij of zij fit in tijden van lockdown? In deel 12: karter Ruben Boutens.