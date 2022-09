Stal Hexagon uit Schore is grootgrutter bij de Duval Dressage Cup

Gemiste strafwor­pen overschadu­wen het goede spel van TOP

Anita de Ridder kwam zaterdag nog geen vijf minuten na het duel TOP-KCC (12-16) de kantine uit met een dienblad vol glazen bier. Met het schaamrood op de kaken gaf ze een rondje aan haar teamgenoten omdat de aanvoerster drie strafworpen had gemist. ,,Eerder deze week hadden we nog tegen elkaar gezegd: als je er eentje mist, is dat de consequentie. Drie is dan wel héél erg. Dat kan echt niet.”

11 september