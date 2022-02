Sportgala: treedt Shirin van Anrooij in de voetsporen van Anthony van Assche?

VLISSINGEN - Veldrijdster en wielrenster Shirin van Anrooij kan donderdagavond bij het Zeeuws Topsportgala in de voetsporen treden van Anthony van Assche. De oud-turner uit Sas van Gent werd liefst drie keer uitgeroepen tot ‘sporttalent van het jaar’. Het Kapelse multitalent heeft al twee beeldjes thuis staan en is nu opnieuw één van de genomineerden.

Van de vier provinciale sportprijzen die donderdag in Kamperland worden uitgereikt, is die voor het talent het oudst. Al in 1990 hield de Zeeuwse Sportraad, de voorloper van SportZeeland, een gala en judoka Marion van Dorssen was toen de eerste winnares. Pas vanaf 1995 kwamen er verkiezingen van de sportman en sportvrouw van het jaar bij.

Inmiddels zijn er 32 talentenprijzen uitgereikt. In 1991 vielen twee beloftes die eer te beurt, in 2021 was er vanwege corona juist geen uitverkiezing. Achter Van Assche, die al op zijn tiende (!) voor de eerste keer de prijs kreeg, staan de tennissters Lesley Kerkhove en Silvana Bauer én veldrijdster Shirin van Anrooij met elk twee trofeeën. Voor de laatste, die in 2020 wereldkampioene bij de juniores werd en daar in 2021 de Europese titel bij de beloftes pakte, kan daar nu een derde bij komen.

Grootste Nederlandse talenten binnen hun sport

De concurrentie bij de talenten is evenwel moordend. Ook Mick van Dijke en Paul Hameeteman zijn genomineerd. Van Dijke, begonnen als mountainbiker, ontpopte zich in de voorbije twee jaren tot groot wielertalent. Hij werd Nederlands kampioen tijdrijden bij de beloften en vijfde op het WK tijdrijden. Ook droeg de uit Colijnsplaat afkomstige sporter vijf dagen de gele trui in de Ronde van de Toekomst. Zeiler Hameeteman won het WK onder negentien jaar in de Laser Standaard. Bijzonder is dat Van Dijke en Hameeteman al in december werden gehuldigd als de grootste Nederlandse talenten binnen hun sport.

Sportwet

Voorafgaand aan het gala is er een debat over de ‘sportwet’, die er tijdens deze kabinetsperiode zou moeten komen. Onder anderen Bernard Wientjes, lid van de Nederlandse Sportraad, zal in Kamperland daarover meepraten.

Genomineerden. Sportman: dressuurruiter Hans Peter Minderhoud, voetballer Bart Nieuwkoop, mountainbiker Milan Vader. Sportvrouw: dressuuramazone Dinja van Liere, mountainbikester Anne Terpstra, motorcrossster Nancy van de Ven. Sporttalent: veldrijdster Shirin van Anrooij, wielrenner Mick van Dijke, zeiler Paul Hameeteman. Paralympisch sporter: basketbalster Sylvana van Hees, roeier Corné de Koning, basketballer Joeri van Liere.