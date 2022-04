Sportclinics voor blinden en slechtzienden in Goes

Nancy van de Ven racet in 2022 ook op supersoni­sche step

VLISSINGEN - Het is geen 1 aprilgrap. De Vlissingse motorcrossster Nancy van de Ven gaat dit jaar ook racen op een supersonische step. Ze is één van de uitverkorenen voor het eSkootr Championship. Met meer dan 100 km/u zal ze over circuits scheuren in Frankrijk, Italië, Spanje en de Verenigde Staten.

