Sport voor blinden en slechtzienden werkt aan opmars

,,Alles wat nu groot is, is ooit klein begonnen”, zei Carlo Colpaert zaterdag in het Omnium in Goes, waar onlangs een demonstratie was van diverse sporten voor blinden en slechtzienden. Hij is één van de mensen achter Goalball Zeeland, een jong sportclub van geringe omvang. ,,We zijn nu nog met z’n drieën”, vertelde hij lachend, ,,maar ik heb het idee dat dit kan groeien.”