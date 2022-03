SPIE Internationale Junioren Driedaagse keert terug naar voorjaar

De voorbije editie werd dus in het najaar verreden. ,,Dat was een succes”, stelt Cambier. ,,Het was een mooie jaargang met gunstige weersomstandigheden. Enkele weken later was het weer beduidend minder tijdens het H4A Internationaal Beloften Weekend. Dat had ons natuurlijk ook kunnen overkomen en dat willen we zoveel mogelijk voorkomen. Verder bleek uit de rondvraag onder de renners en ploegbestuurders dat de wens voor een voorjaarswedstrijd groter was. Al bij al was de keuze om terug te keren naar het voorjaar snel gemaakt.”

De formule blijft verder grotendeels hetzelfde. ,,De wedstrijd opent op 20 mei met een rit in lijn in Axel. Daags nadien is ’s ochtends de tijdrit. In tegenstelling tot voorgaande jaren is dit keer de Axelse Vlakte het decor in plaats van het RES-motorcrossterrein, omdat vanuit de regelgeving tijdritten voortaan verplicht op gesloten parkoersen moeten verreden worden. De avondrit is zoals voorgaande jaren wel weer in Sluiskil evenals de slotrit in het Belgische Velzeke.”

Internationaal gezelschap

De inschrijvingen gaan hard. ,,Momenteel staan er maar liefst vijftien ploegen op de wachtlijst. Zo’n 35 ploegen hebben zich ingeschreven. Zelfs eentje van een ploeg uit Indonesië, om maar aan te geven dat onze wedstrijd toch ook internationaal een behoorlijk bereik heeft. De nationale selecties van Duitsland, Polen en Zwitserland zijn aanwezig net als negen Belgische clubploegen, drie Duitse clubploegen, twee Deense clubploegen, twee Franse clubploegen, een Italiaanse clubploeg, een Noorse ploeg en zelfs een Litouwse ploeg.”

Dat is echter niet alles. ,,Het Amerikaanse Hot Tubes Development Team zal wederom aan het vertrek verschijnen, dat is natuurlijk een ploeg om in de gaten te houden. Zij hebben met Artem Schmidt de titelverdediger in de gelederen. Hij zou zomaar in de voetsporen kunnen treden van Jasper Bovenhuis die vooralsnog de enige renner is die de SPIE Internationale Junioren Driedaagse twee jaar achter elkaar op zijn naam wist te schrijven.

Waar wielercomités van diverse koersen steeds meer in moeilijkheden komen, is juist de organisatie van de SPIE Internationale Junioren Driedaagse de uitzondering die de regel bevestigt. ,,We hebben weer een aantal nieuwe gezichten in onze organisatie erbij gekregen. We hebben de nodige ambities. We hopen op termijn misschien zelfs terug te keren naar de UCI Nations Cup, waardoor we de beste renners van elk land aan de start zouden krijgen. Dat is nog toekomstmuziek, eerst focussen we ons op een succesvolle en veilige jubileumeditie”, besluit Cambier.