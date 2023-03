Spannende slotrondes voor TOP Arnemuiden: dit zijn de scenario's

De stand onderin:

Resterend programma:

De opdracht is simpel

TOP moet DeetosSnel onder zich houden om erin te blijven. Met één punt voorsprong hebben de Arnemuidenaars alles in eigen hand. TOP Sassenheim is een moeilijke tegenstander; vorige keer werd met 23-14 verloren. Met Fiks treft het echter ook nog de al gedegradeerde hekkensluiter. Uitgerekend die ploeg uit Oegstgeest pakte dit seizoen de enige twee punten tegen TOP, maar het team van coach Edwin Coppoolse steekt nu in een veel betere vorm.

Een reëel scenario is dat TOP zaterdag onder de degradatiestreep zakt en een week daarna toch nog het vege lijf redt. TOP heeft in elk geval het voordeel dat het ook nog in punten gelijk mag eindigen met DeetosSnel. Het onderlinge resultaat is namelijk dik in het voordeel van de Arnemuidenaars.