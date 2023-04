Souburgse groeibriljant Romy de Rijke schittert in Ahoy: ‘Ik kan het nog niet beseffen’

De pas achttienjarige Romy de Rijke werd zaterdag met PKC landskampioen in de zaal. Ze is de eerste Zeeuwse korfbalster in 26 jaar die daarin slaagt. ,,Ik kan nog niet beseffen dat het gelukt is”, zei de Souburgse zondag, na een feest dat tot diep in de nacht duurde.

Romy de Rijke is de vijfde dame bij PKC. Ze speelt wel veel bij de Papendrechtse club, maar moet bij de belangrijke duels genoegen nemen met een plek op de reservebank. Tijdens de zaalfinale tegen DVO, in een uitverkocht Ahoy, stond ze evenwel van de eerste tot de laatste minuut binnen de lijnen. En ze had een mooi aandeel in de 33-20-overwinning op de club uit Bennekom.

,,Ik werd dinsdag gebeld door één van onze coaches, Wim Scholtmeijer”, vertelde ze. ,,Hij viel meteen met de deur in huis: ik zou in Ahoy in de basis staan. Brett Zuijdwegt was in de play-offs tegen LDODK uitgevallen met een knieblessure. Het was niet duidelijk of ze in de finale mee kon doen. Uiteindelijk bleek het foute boel.”

In hetzelfde telefoontje gaf Scholtmeijer De Rijke al veel vertrouwen. ,,Hij zei dat ik er maar aan moest wennen. Dit zou de eerste van tien finales zijn die ik speel… Dat is natuurlijk heel mooi om te horen, maar ik stond de rest van de week wel stijf van de zenuwen.”

Hoog schotpercentage

Eenmaal in het Rotterdamse sportpaleis zag ze de duizenden mensen op de tribunes. Dat maakte wel indruk. ,,Maar na het eerste fluitsignaal gleed alles van m’n schouders af.” En in de 50 minuten die volgden, speelden De Rijke en co DVO volledig van de mat. ,,Vanaf minuut één waren wij een klasse beter. We haalden een heel hoog schotpercentage. We hebben ze nooit het gevoel gegeven dat ze nog terug in de wedstrijd konden komen.”

De Rijke zat ook lekker in de wedstrijd. In een vak met Laurens Leeuwenhoek, Richard Kunst en Zita Schröder was ze sterk in de rebound en etaleerde ze meermaals hoe goed haar passing is. Ze verzorgde de ene na de andere assist. ,,We hebben een finale gespeeld die nooit eerder is vertoond. Nog nooit was het verschil tussen twee finalisten zo groot.”

Toen het duidelijk was dat PKC ging winnen, vroegen de coaches een time-out aan. De Rijke: ,,Ze deden dat zeven minuten voor tijd. Ze zeiden dat we de rest van de wedstrijd ook moesten genieten van de ambiance. ‘Kijk om je heen’. Dat hebben we toen gedaan. Toen ik scoorde, heb ik echt gezien hoe de mensen op de tribune juichten.”

Oranje onder 21

Het seizoen kan voor De Rijke nóg mooier worden. De speelster die nog in Oranje onder 19 mag korfballen, zit in de voorselectie van Oranje onder 21. Dat team heeft komende zomer een EK in Tsjechië en gaat voorafgaand op trainingskamp naar Taiwan. ,,Ik werd een paar maanden geleden gebeld door bondscoach Kees Vlietstra. Sindsdien train ik op woensdag mee. Ik zit nu bij de laatste tien dames. Er moeten er nog drie afvallen. Waarschijnlijk valt die beslissing eind mei.”