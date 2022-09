Snelste Nederlander Floris Willeboordse houdt dubbel gevoel over aan marathon Berlijn

Vooraf was het al verwacht dat Floris Willeboordse van Gonzalez Running Team de snelste Nederlander zou kunnen worden in de marathon van Berlijn. Die verwachtingen maakte hij waar met zijn eindtijd van 2 uur 19 minuten en 10 seconden, goed voor de 46ste plaats, inclusief een persoonlijk record dat sinds vorig jaar in Amsterdam op 2:20:47 stond.

Tot 33 kilometer lag de Middelburger op schema om zijn record met zes minuten te verbeteren. ,,Na 33 kilometer kreeg ik kramp in mijn hamstring en zag ik de eerste dame passeren. Toen moest ik kiezen tempo wat minderen of me kapot lopen. Ik heb een dubbel gevoel er aan over gehouden. Ik had graag mijn pr naar 2 uur en 15 gebracht maar ondanks de korte voorbereiding na het baanseizoen ben ik tevreden.”

Over drie weken staat Willeboordse aan de start van de halve marathon van Valencia. In het begin van de race had Willeboordse tot 25 kilometer veel steun aan Maikel Peeman, met wie hij samen in Sankt Moritz heeft getraind. ,,Ik hoefde nergens naar te kijken, Maikel bepaalde het tempo van 3:12 per kilometer en daar profiteerden nog meer lopers van.”

Suzanne van Elsacker, de vriendin van Floris Willeboordse, was de snelste Zeeuwse vrouw in Berlijn in 3:24:57.