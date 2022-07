Snelle slotronde bezorgt Terpstra tweede plaats in World Cup

Negende toernooize­ge Pattinama-Kerkhove

CORROIOS-SEIXAL - Tennisster Lesley Pattinama-Kerkhove heeft zondag haar eerste toernooizege in drie jaar geboekt. In het Portugese Corroios-Seixal (net onder Lissabon) was de dertigjarige Zierikzeese in de finale te sterk voor de Israëlische Lina Glushko. De setstanden waren 6-4 6-4.

10 juli