Snelle aftocht voor Kerkhove bij Roland Garros

In de eerste set ging het gelijk op en haalden de twee de tiebreak. Daarin liet de Zeeuwse zich op een 5-0-achterstand zetten, die vervolgens niet meer weg te poetsen was. In de tweede set kon Pattinama-Kerkhove haar service onvoldoende houden; bij 5-3 werd ze zelfs op love gebroken door haar 22-jarige tegenstandster.

In Parijs begon de Schouwse voor de 22ste keer aan de kwalificaties van een Grand Slam-toernooi. Voor de veertiende keer sneuvelde ze al meteen in de eerste ronde. Slechts tweemaal bereikte ze daadwerkelijk het hoofdtoernooi. Dat was in 2017 bij de US Open in New York en in 2019 bij Wimbledon.