Sluis krijgt wereldtop op bezoek als startplaats in Beneladies Tour

Boehlé en Boermans: Stijgende lijn om ‘u’ tegen te zeggen

6 juni VLISSINGEN - Beachvolleyballer Dirk Boehlé is zeer te spreken over zijn seizoensstart. De Hulstenaar won samen met Stefan Boermans twee eredivisietoernooien en haalde bij een World Tour-evenement in Turkije meteen het hoofdschema. ,,Het kan snel gaan”, zegt hij lachend. ,,Toen we hier in Nederland aan ons seizoen begonnen, werden we nog omschreven als ‘underdogs’. Een maand later worden we al ‘het te kloppen duo’ genoemd.”