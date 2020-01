Sluis is opnieuw startplaats in de BeNe Ladies Tour

Vorig jaar was Sluis eveneens startplaats, maar toen van de voorlaatste etappe. De slotetappe werd toen gereden in en om Zelzate. Nu finisht de koers in Knokke-Heist. Deze gemeente heeft zich voor vijf jaar aan de BeNe Ladies Tour verbonden. Dat past in een groter plaatje. Knokke-Heist is in 2021 ook halteplaats van het WK wielrennen en de Baloise Belgium Tour staat er ook al jarenlang op de agenda.