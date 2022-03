Sluis haalt grote wielerkoers binnen, voor drie jaar zelfs

SLUIS - De Benelux Tour is de komende drie jaar thuis in de gemeente Sluis. De enige meerdaagse UCI World Tour wielerwedstrijd in de Benelux huisvest op dinsdag 30 augustus een individuele tijdrit in Sluis.

Vrijdagochtend ondertekenden burgemeester Marga Vermue (gemeente Sluis), gedeputeerde Jo-Annes de Bat (Provincie Zeeland) en de heer Jan Nys (Golazo Sports NV) de driejarige samenwerkingsovereenkomst in het Belfort in Sluis.

De Benelux Tour kent een deelnameveld van de beste profteams ter wereld. Vorig jaar was

Sonny Colbrelli de eindwinnaar en in 2020 werd Mathieu van der Poel na zeven dagen koers in Geraardsbergen als eindwinnaar gehuldigd.

Tijdrit in Vlissingen geschrapt

In die editie van 2020 zou de individuele tijdrit ook in Zeeland gereden worden, in Vlissingen om precies te zijn. Een dag later zou de volgende etappe deels door Zeeuws-Vlaanderen voeren. Beide ritten gingen echter niet door.

Daags voor de koers zetten de burgemeesters van Vlissingen en Terneuzen toen echter een streep door de etappes. Het was volgens hen onmogelijk de ritten door te laten gaan onder de toen geldende coronamaatregelen. Het verbod op publiek speelde daarin een grote rol.

In 2019 finishte de eerste etappe van de ronde in Hulst, waar Sam Bennett als eerste over de streep kwam. Vorig jaar was Zeeland geen start- of finishplaats, maar maakte de etappe van Essen naar Hoogerheide wel vier lussen over Zeeuwse bodem.

Gemeente Sluis wordt wielercentrum

De Benelux Tour start dit jaar op maandag 29 augustus in Flevoland en eindigt op zondag 4 september op de Muur van Geraardsbergen. Sluis is op dinsdag 30 augustus het decor voor een individuele tijdrit. Ook in 2023 en 2024 maakt Sluis deel uit van de ronde.

De wedstrijd stond eerder onder de naam BinckBank Tour en daarvoor Eneco Tour, maar heet sinds vorig jaar de Benelux Tour.

De gemeente Sluis afficheert zich de laatste jaren juli als wielercentrum. In juli is de gemeente (startplaats Cadzand) ook weer het strijdtoneel voor de Baloise Ladies Tour, een meerdaagse koers voor vrouwen. In 2018 was Sluis ook startplaats in deze wedstrijd.