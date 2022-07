Slot Outdoor Zeeland: topdagen voor zussen Nijpjes, verbetering voor Van Lieren

In de Prix Saint George stuurde Boschman de Everdale-zoon I am Sam RS2 met de aansprekende score van 71,716 procent naar de overwinning. Laurens van Lieren, afkomstig uit Schore, pakte met Imposantde tweede plaats (70,245).

In de Intermediate I deed Boschman met de vosruin I am Sam er nog een schepje bovenop. Met een vlekkeloos gereden proef liep de combinatie met de kaderscore van 74,339 procent naar een afgetekende overwinning. Wilma Salm uit Goes was met de merrie En Voque de beste Zeeuwse combinatie (69,412).

,,Hier ben ik uitermate blij mee’”, zei de Gelderse ruiter. ,,Dit paard is een belofte voor de toekomst. Hij pakt alles gemakkelijk op en heeft er plezier in. Hij loopt ook met speels gemakt door de Lichte Toer en heeft ook al veel gewonnen. Maar de overstap naar de Zware Toer komt pas volgend jaar. Hij is pas negen en moet eerst nog sterker worden. Ik wil niets forceren. Volgende keer start ik hem hier in de Grand Prix. Want we zijn dan weer van de partij.”