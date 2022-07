Sloebertoernooi in Clinge: collega's onder elkaar, Amerika-gangers en een herintreder

Middelburg­se bokskampi­oen: ‘Een partij win je niet zozeer met je vuisten, maar vooral met je hersens’

ZUTPHEN - Rick de Nooijer uit Middelburg gaat van een welverdiende rust genieten, voordat het nieuwe seizoen in september weer losbarst. De 25-jarige bokser kan terugkijken op een meer dan geslaagd seizoen. Hij werd onder meer Nederlands kampioen in de gewichtsklasse tot 86 kilogram. Nu, na een afsluitende zege in het Duitse Halle, kijkt hij terug.

15 juli