Sjef moet vrezen voor degradatie, MLTC klimt naar plek twee en heeft nog kansje op de titel

TC Sjef-TV Markant 2-4: TC Sjef trad in de topklasse opnieuw aan zonder sterkhouders Yuri Soberon en Dominique Coene wegens verplichtingen elders. Daardoor was ook Markant een brug te ver voor het in degradatienood verkerende Sjef. In de eerste partij werd de 18-jarige Robin De Groote uit Thorhout (B) met twee keer 6-1 verslagen door Wouter Adriaansen. De Bredase tennisleraar behoorde ooit tot de top 10 van Nederland. Kansrijker was Louis Maurau (17) tegen voormalig Animo-speler Björn Klaassen (32). De jeugdige West-Vlaming pakte de eerste set met 6-3, maar de Tukker van origine stelde vervolgens met 6-2 6-1 orde op zaken. Voor Sjef won invaller Mart Flikweert na een zware strijd van Daan Maasdam: 3-6 6-3 6-3. De van oorsprong Bressiaander legt veel druk in zijn slagen. Ook Gert-Jan De Muynck was succesvol voor Sjef. De sportpsycholoog uit Gent klopte op vastheid Rens Vogelesang: 6-3 6-1. De dubbels Baltogianis/De Groote en Maurau/Claerhoudt verloren in twee sets van Adriaansen/Maasdam (4-6 2-6) en Vogelesang/Klaassen (2-6 2-6). Sjef moet op de slotdag (zaterdag 3 juni) in Aardenburg winnen van nummer 2 Leeuwenbergh om het degradatiespook van zich af te schudden. Leeuwenbergh zegevierde in Leidschendam net niet over landskampioen Krimpen: 3-3.