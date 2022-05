Sjef geeft gedegradeerd MLTC nog een dreun

In het Zeeuwse streekduel liet Sjef-speler Beau Vanhoutte op 1 alleen het redden van de eer toe aan Eddy Sprinkhuizen: 1-6 0-6. Veel lastiger had zijn Belgische landgenoot Gert-Jan De Muynck het tegen Paul van Hoeve, die zelfs nog met 7-5 5-2 voor kwam. De Muynck overleefde echter enkele matchpoints, om vervolgens via 7-6 6-3 te zegevieren. Yannis Baltogiannis had tegen Stijn Sprinkhuizen eveneens een derde set nodig. Het enige punt aan hoofdstedelijke zijde kwam op naam van Robin van der Heijden, die in een driesetter zegevierde over Aardenburger Remy Scherbeijn: 1-6 6-1 6-4. Laatstgenoemde revancheerde zich in de tweede dubbel, met Baltogiannis aan zijn zijde, tegen het duo Van Hoeve/Tazelaar via de supertiebreak: 3-6 6-0 2-10.