‘Situatie wielrenner Milan Vader stabiel’

Topscorer Thijs Beumer schiet BC Vlissingen naar de veilige plekken

ROTTERDAM - De basketballers van BC Vlissingen waren In Rotterdam te sterk voor Baros. De Zeeuwen staan nu op de veilige achtste plaats in de eerste divisie met 12 punten uit 14 wedstrijden. Ook de Vlissingse vrouwen konden twee punten bijschrijven, omdat tegenstander Den Dungk geen team op de been kon brengen. BC Vlissingen staat daardoor met 14 punten uit 11 wedstrijden op de vijfde plaats in de eerste klasse.

2 april