Situatie penibel voor winnend Oemoemenoe

The Bassets–Oemoemenoe 7-59: Oemoemenoe had geen enkele moeite om de zwakke, uitgebluste hekkensluiter over de knie te leggen. Door try’s van Matthijs Albregtse, Devin Schutte, Yedney America (2x) en Ivar Roseboom en goed kickwerk van Pieter Goense leidden de Middelburgers bij rust al met 0-33. In de tweede helft bleef het eenrichtingsverkeer. Peter de Lange, Dicky Wullems en Piet Goense voerden de voorsprong op naar 0-47, waarna The Bassets in elk geval de eer kon redden: 7–47. Het slotakkoord was toch voor Oemoemenoe. Swen Seijbel en Ivar Roseboom drukten elk nog een try en Pieter Goense bepaalde de eindstand op 7–57.