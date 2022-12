Shirin van Anrooij wint in Mol; begin van periode vol twijfels voor Zeeuwse veldrijdster

Meteen bij het begin van het tweede deel van haar veldritseizoen sloeg Shirin van Anrooij toe. De twintigjarige Kapelse schreef vrijdagmiddag in Mol de Zilvermeercross met groot machtsvertoon op haar naam. Het was haar tweede overwinning dit seizoen, na die in de Beekse Bergen.

De renster, die woensdag terugkeerde van een trainingsstage in Spanje, voelde zich helemaal in haar element in Mol. Er moest veel door het zand geploegd worden, iets dat haar bijzonder goed ligt. Ze hield in het schemerdonker Lucinda Brand, haar ploeggenote bij Baloise Trek Lions, Annemarie Worst en Zoe Backstedt ver achter zich.

Voor Van Anrooij zijn de komende twee weken, die boordevol wedstrijden zitten, zeer belangrijk. Ze twijfelt namelijk nog of ze als belofte of als elite-renster gaat meedoen aan het WK in Hoogerheide, dat begin februari is. Ze laat het afhangen van haar resultaten in de komende tijd, gaf ze vorige week aan tijdens een interview met ‘In de leiderstrui’. Die wielersite sprak haar in Spanje.

,,Ik denk dat ik bij de beloftes rijd, maar dat weet ik nog niet zeker”, vertelde ze. Mogelijk volgt ze het voorbeeld van de Fem van Empel, die al voor de elites koos, en Puck Pieterse, die dat zeer waarschijnlijk ook gaat doen. ,,Aan de ene kant heb ik dan het gevoel dat ik eigenlijk ook bij de elites moet rijden. Anders krijg je vanuit de media weer de tendens dat ik wel bij de beloftes blijf en dat ik voor de makkelijke weg kies. Ik denk er daarom zelf ook al lang over na. Aan de andere kant verloor ik vorig seizoen het WK nipt in de sprint. Puck en Fem hebben allebei die beloftetitel al en als ik die ook had, was er geen twijfel geweest en was ik bij de elites gestart. Nu wil ik eigenlijk ook gewoon graag die beloftetitel halen. Het zal uiteindelijk van de kerstperiode afhangen wat ik doe.”

Mocht Van Anrooij bij de beloftes rijden, dan is het WK precies op haar 21ste verjaardag. Doet ze mee bij de elites, dan is ze één dag eerder aan de beurt.

Op Tweede Kerstdag rijdt Van Anrooij al weer. Dan is er een wereldbekerwedstrijd in het Belgische Gavere. Daarna zijn er ook nog races in onder meer Heusden-Zolder, Diegem, Loenhout, Koksijde en Zonhoven.