Shirin van Anrooij wint eerste World Cup ooit; ‘Dit geeft een enorme boost’

Shirin van Anrooij heeft zondag voor het eerst in haar carrière een wereldbekerwedstrijd gewonnen. In de Beekse Bergen doorbrak de twintigjarige Kapelse de hegemonie van Fem van Empel, die de voorgaande vier World Cups op haar naam schreef.

Een week na het teleurstellende EK voor de beloftes - ze werd derde in Namen - vlamde Van Anrooij in de nieuwe Nederlandse World Cup. ,,Ik heb nog nooit een grote tv-race gewonnen en nu wel", jubelde de Bevelandse. ,,Het was al een droom voor mij om dit seizoen een keer op het podium te komen. Dat ik nu win, is heel belangrijk om meer vertrouwen te krijgen voor de rest van het seizoen. Dit geeft een enorme boost.”

Die eerste podiumplek was er overigens al eerder. Twee weken geleden reed Van Anrooij ijzersterk in Maasmechelen en finishte daar 6 seconden achter Fem van Empel en Puck Pieterse als derde.

Erop en erover

In de Beekse Bergen dicteerden die leeftijdsgenoten van de Zeeuwse zondag wederom de wedstrijd. De twee reden weg van de rest en het was aan Van Anrooij om zich terug te knokken. Dat deed ze ronde na ronde, tot ze in de voorlaatste omloop de aansluiting vond. Van langs de lijn had ze haar coach bij Trek Baloise Lions, Sven Nys, horen zeggen dat ze uiteindelijk erop en erover moest gaan. ,,Toch lukte dat niet meteen", zei ze. ,,Ik moest even een gaatje laten vallen, omdat het lastig is om in het derde wiel te rijden. Maar uiteindelijk lukte het wel.”

Bij de voorlaatste doorkomst, toen het een beetje stilviel, ging Van Anrooij op het asfalt langs de twee en pakte ze meteen een marge van drie secondes. En hoewel de twee in haar nek bleven hijgen, hield ze stand. Ze bleef door het zand ploegen en verloor bij de twee balkjes, waar Van Empel en Pieterse overheen springen en zij niet, geen tijd. Van Anrooij: ,,Sven stond uiteindelijk in de laatste bocht en zei dat ik er een lange laatste sprint van moest maken...”

In voorgaande krachtmetingen verloor de Zeeuwse vaak sprints van Van Empel en Pieterse, maar ditmaal was ze de rapste. ,,Het was vandaag een kwestie van geen fouten maken. Dat is gelukt.

Volledig scherm Shirin van Anrooij straalt op het podium. © BELGA