Shirin van Anrooij weer Europees kampioene, nu op de weg

De twintigjarige Kapelse heeft 2022 nog meer glans gegeven. Hoewel het jaar amper halverwege is, heeft ze al veel successen geboekt. Eerst pakte ze zilver op het WK veldrijden in de Verenigde Staten, daarna veroverde ze de jongerentrui in de World Tour voor elite-dames en verraste ze op het NK in Emmen, waar ze tijdritgoud won bij de beloftes en tweede werd in de wegwedstrijd voor vrouwen.