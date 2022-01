De Zeeuwse is niet de uitgesproken favoriet. Fem van Empel en Puck Pieterse, de Nederlandse concurrentes met wie ze al zo vaak op een podium stond, oogden de voorbij weken misschien wel iets sterker in de diverse crossen. Maar Van Anrooij kan heel goed kampioenschappen rijden. Op het EK in Drenthe liet ze dat twee maanden geleden nog maar eens zien. Toen werd Van Empel vlug afgeschud en bleef ze Pieterse voor in een kat-en-muis-spel.

Klim van een ruime minuut

Eerder deze winter was er op exact hetzelfde parkoers in de staat Arkansas al een wereldbekerwedstrijd. Pieterse werd daar vijfde, Van Anrooij elfde en Van Empel dertiende. Zondag mogen ze het, zonder de elites erbij, onderling uitvechten. ,,Toen had het ’s ochtends veel geregend en was het rondje heel modderig”, weet de Kapelse nog. ,,Het is afwachten hoe de omstandigheden nu zijn. Maar of het nu weer heel nat is of dat we op een droge ondergrond rijden, het wordt sowieso heel zwaar. Er zit een lange klim in van een ruime minuut. Misschien wordt het daarop beslist.”