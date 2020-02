Shirin van Anrooij verovert wereldtitel veldrijden bij junioren

Sluis is opnieuw start­plaats in de BeNe Ladies Tour

31 januari SLUIS - Sluis fungeert dit jaar opnieuw als startplaats in de BeNe Ladies Tour. De Zeeuws-Vlaamse plaats is op zondag 12 juli de startplaats van de slotrit in deze vierdaagse wielerkoers voor vrouwen. ,,We zien de komst van de BeNe Ladies Tour als een sportieve, toeristische en economische impuls’’, vertelt de Sluise burgemeester Marga Vermue.