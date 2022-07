Shirin van Anrooij verliest 17 tellen op de Champs-Elysées

Zeeuwste rensters laten zich zien in Baloise Ladies Tour

VLISSINGEN - De Zeeuwse wielrensters Maureen Arens en Demi van Dijke hebben zich in de eerste twee etappes van de Baloise Ladies Tour prima laten zien. Arens eindigde in de proloog op 28 seconden van wereldkampioene Ellen van Dijk en Van Dijke ging in de rit van donderdag op jacht naar de kopgroep maar werd teruggepakt.

