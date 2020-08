Shirin van Anrooij uit Kapelle verdedigt maandag haar Europese titel tijdrijden

Eind maart had Van Anrooij het tijdens een interview met deze krant al over het EK. Het coronavirus had de sportwereld toen net lam gelegd. ,,Je weet niet wanneer er weer koersen zijn, dus het is lastig om nu met een echt doel te trainen´´, zei ze. Daar haakt de Zeeuwse nu nog even op in. ,,Het EK is de afgelopen maanden wel altijd één van mijn doelen gebleven. Het heeft altijd in mijn hoofd gezeten.’’