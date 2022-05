Shirin van Anrooij tekent langdurig contract bij Trek-Segafredo

Van Anrooij (20) viel op tijdens de voorjaarskoersen. Door haar goede resultaten is ze leidster in het jongerenklassement van de World Tour. Trek-Segafredo wil haar behouden om haar verder op te leiden. Uiteindelijk moet ze een grote renster worden in onder meer de Ardennenklassiekers en in etappekoersen waarin geklommen moet worden.

,,In dit team heb ik de mogelijkheid om het wegwielrennen te combineren met het veldrijden bij Baloise-Trek Lions, wat voor mij erg belangrijk is", zegt ze op de site van Trek-Segafredo. , Ik houd erg van beide disciplines, ik denk dat het me een betere coureur maakt. Ik heb nog wel veel te leren. Ik voel dat deze omgeving mij ook de kans geeft om me verder te ontwikkelen. Ik ben omringd door zulke sterke rensters en een ervaren staf. Iedereen om me heen probeert mij zo veel te leren als mogelijk.”