Shirin van Anrooij subliem, maar komt nét tekort voor medaille op NK voor vrouwen

Timo de Jong handhaaft zich in kop van klassement Vredes­koers

4 juni RYMAROV - Timo de Jong handhaafde zich vrijdagmiddag in de top van het klassement van de Vredeskoers. Nadat de wielrenner uit Goes donderdag in de proloog in Jesenik elfde was geworden, volgde een dag later in de eerste etappe een zevende plaats.