Shirin van Anrooij slachtoffer van fietsendieven bij verkenning Spaans World Cup-parkoers

De jonge renster uit Kapelle doet op sociale media een oproep. ,,Vandaag is mijn fiets gestolen van de parkeerplaats van het World Cup-parkoers in Benidorm’’, schrijft ze. ,,Laat het me alsjeblieft weten als je iets hebt gezien of als je hier iets van afweet.’’ Ook de fiets van een andere renster, Fleur Moors, werd gestolen.

Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd, maar het is wel duidelijk dat de fietsendieven in de Spaanse plaats razendsnel hebben gehandeld. ,,Shirin stapte van haar fiets, draaide zich even om en plots was haar fiets weg. Het is ongelooflijk hoe snel men te werk is gegaan’’, aldus Sven Nys, de teammanager van haar ploeg Baloise Trek Lions, tegen de Vlaamse krant Het Nieuwsblad.