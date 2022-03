Shirin van Anrooij ondanks kop-staartbotsing in Brugge-De Panne nog steeds beste jongere

Tennisser Sprinkhui­zen grijpt twee ITF-ti­tels in Praag

PRAAG - Tennisser Stijn Sprinkhuizen uit Middelburg heeft in Praag twee ITF-titels in de wacht gesleept in het seniorencircuit. Sprinkhuizen was in Tsjechië de sterkste in de categorie 30+ en wist zijn zege nog meer glans te geven door samen met Vlissinger Marc Felius ook het dubbelspel op zijn naam te schrijven.

13 maart