Shirin van Anrooij meesterknecht bij zege Balsamo; weer beste jongere in World Tour

Motorcros­ser Tallon Verhelst zegeviert in Vlissingen

VLISSINGEN-OOST - De eerste clubwedstrijd van dit seizoen bij MSV de Uitlaat in Vlissingen leverde in de superklasse een overwinning op voor de twintigjarige Belg Tallon Verhelst. ,,Ik had in beide manches kopstart en kon het daarna allemaal goed controleren", zei hij.

13 maart