Shirin van Anrooij maakt debuut in Luik-Bastenaken-Luik

Tolhoek valt aan in Baskenland en viert teamfeest­je met Jum­bo-Vis­ma

10 april ARRATE - Wielrenner Antwan Tolhoek uit Yerseke had een mooie dag in de Ronde van het Baskenland. Hij was geruime tijd in de aanval in de slotetappe, zag uiteindelijk zijn kopman Primoz Roglic de etappekoers op zijn naam schrijven en won met Jumbo-Visma het ploegenklassement.