Shirin van Anrooij koningin van de ‘Kuil’; derde wereldbekerzege voor Zeeuwse

Shirin van Anrooij is de koningin van de zandcrossen. In Zonhoven won de twintigjarige Kapelse zondag haar derde wereldbekerwedstrijd van dit seizoen. Het verschil met de rest was meer dan een halve minuut.

Waar veel zand ligt, komt de Zeeuwse renster van Baloise Trek Lions boven drijven. Eerder zegevierde ze al in Mol en Koksijde, ook twee races die bekend staan om de lange duin- en strandpassages. In Zonhoven is de ‘Kuil’ de scherprechter, waar de coureurs nu zelfs drie keer per ronde doorheen moesten.

De start was nog voor Fem van Empel, maar de leidster in de wereldbekerstand ging in de eerste vier minuten tweemaal hard onderuit in het zand en liep daardoor enige achterstand op. Puck Pieterse en Shirin van Anrooij profiteerden daarvan en sloegen een gat met de concurrentie. Toen vervolgens ook Pieterse een grote fout maakte, was de Zeeuwse nog alleen over aan de kop van de wedstrijd. Na drie volle rondes - halfkoers - lag Van Anrooij al een halve minuut voor op Pieterse. Uiteindelijk was er aan de meet een marge van 37 tellen.

,,Het was zwaar, maar ik zat in een heel goede flow en ik vond de juiste lijnen”, zei Shirin van Anrooij bij Sporza. ,,Ik had veel vertrouwen en dan is het een van de leukste dingen.”

,,Ik heb me misschien niet helemaal 100 procent moeten geven”, vervolgde ze. ,,Ik heb geprobeerd om het gat zo groot mogelijk te maken, zodat ik daarna minder risico’s hoefde te nemen. Ik heb zeker afgezien, maar niet zoveel als in andere wedstrijden.”

WK bij elites?

Met de vorm waarin Van Anrooij verkeert, is ze haast niet te kloppen. Het NK (volgend weekeinde in Zaltbommel) slaat ze over om zich helemaal te kunnen richten op het WK (begin februari in Hoogerheide). Daar zou ze bij de elites in plaats van de beloftes kunnen rijden. Ze heeft nog niet bekendgemaakt wat ze gaat doen. Dat zou ze van haar resultaten in de afgelopen weken laten afhangen. ,,Als ik hier buiten de top 3 was geëindigd, dan zou ik voor de beloften gegaan zijn. Maar nu speelt de twijfel weer op.”