Shirin van Anrooij kleurt ook finale Brabantse Pijl; vijfde plek is maximaal haalbare

Shirin van Anrooij benutte haar rol als kopvrouw van Trek-Segafredo woensdag ten volle in de Brabantse Pijl. De pas 21-jarige Kapelse finishte in Overijse als vijfde in de koers waarmee ze een mooie band heeft.

Waar Van Anrooij in de andere voorjaarswedstrijden nog in dienst van anderen moest koersen, speelde haar ploeg haar nu volledig uit. Lucinda Brand en de Australische Amanda Spratt hielpen aanvankelijk mee om de wedstrijd hard te maken en later - toen de beslissende slag geslagen was - deden ze goed afstopwerk.

De beslissing viel vijftien kilometer voor het einde, in de laatste van drie lokale rondes. De Zwitserse Marlen Reusser sprong weg en Shirin van Anrooij was één van de vier rensters die konden volgen. Later sloot nog een tweetal aan, waarna ze met z’n zevenen om de overwinning konden strijden.

Sprint

Van Anrooij wist dat ze het niet van haar sprint moest hebben, maar ze had niet de kracht meer om in de S-bocht van Overijse - de laatste klim - een versnelling te plaatsen. Ze bleef daarom in het wiel van de anderen en passeerde de meet als vijfde, op twee tellen van de Italiaanse winnares Silvia Persico.

De Kapelse werd vorig jaar al vijftiende in de Brabantse Pijl, nadat ze aanvankelijk veel werk had moeten verzetten voor ploeggenote Elisa Balsamo. Eerder, in 2017, won ze als vijftienjarige in Overijse de Brabantse Pijl voor nieuwelingen-meisjes.

De koers in Overijse was voor de Zeeuwse het begin van een vierluik. In de komende anderhalve week volgen ook nog de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Ook bij die koersen wil ze finales rijden.