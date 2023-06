Shirin van Anrooij kan nare smaak van NK tijdrijden wegspoelen in Giro Donne

Amateurs varen tussen de Nederland­se top: ‘Alsof Colijns­plaat­se Boys mee mag doen aan de eredivisie’

Als er één evenement is waar een amateursporter zich even tussen de toppers kan mengen, is het wel het Deltaweekend. In de haven van Colijnsplaat, afwisselend met Zierikzee de uitvalsbasis, varen de aller besten van het land en de recreanten weg vanaf dezelfde startlijn. ,,Het zeilwereldje is klein wat dat betreft. Hier kun je als amateur van dezelfde faciliteiten gebruikmaken.’’