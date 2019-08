Shirin van Anrooij kan echt álles

Van der Meulen wint nationaal concours Bergerac

7 augustus OOSTBURG - Walter van der Meulen uit Sirjansland won het nationaal concours uit Bergerac waar 23728 duiven aan deelnamen, ingezet door 2644 duivenliefhebbers. De duiven waren op vrijdag om 13.30 uur gelost. De ‘Geschelpte 227' - een doffer - arriveerde zaterdag om 6.55.59 uur op het hok. Dat leverde, met in het in acht nemen van de neutralisatietijd, een snelheid op van ruim 81 km per uur, over een afstand van 803 km. Dat was genoeg om als winnaar te worden afgevlagd.