Shirin van Anrooij is de eerste van meer Zeeuwse vrouwen in profpeloton, voorspellen insiders

Trek-Segafredo heeft als eerste ploeg het minimumsalaris bij de vrouwen gelijk getrokken met dat van de mannen. Dat ligt dit seizoen bij de werkgever van de Kapelse Shirin van Anrooij op 40.000 euro per jaar. Andere topformaties zullen dat de komende jaren ook moeten doen, zo is door de UCI bepaald. Het is een teken dat vrouwenwielrennen steeds meer meetelt. En uiteindelijk gaan ook Zeeuwse talenten hiervan profiteren, denkt een aantal oud-rensters uit de provincie. ,,Shirin is de eerste van een nieuwe generatie die van die verbeterde faciliteiten profiteert”, zegt Anne van de Swaluw, die tot voor kort eliterenster was. ,,Er komt nog meer aan.”