Shirin van Anrooij grijpt naast ritzege, maar pakt wel de jongerentrui en ruikt leiderstrui

Inhaalrace van Milan Vader wordt niet beloond met plaats op de eerste rij

2 juli LES GETS – Ondanks een mooie inhaalrace is mountainbiker Milan Vader er vrijdagavond niet in geslaagd om een plek op de eerste startrij van de World Cup van zondag te veroveren. De Middelburger finishte in de short race na een miserabele start als elfde.