Shirin van Anrooij grijpt naast Gerrie Knetemann Trofee

Het hart van Den Inkelcross-win­naar Patrick de Vos ligt niet bij het crossen: ‘Daar word je doodmoe van’

De 29ste versie van de Den Inkelloop van AV’56 is gewonnen door Patrick de Vos, die een paar weken geleden ook al de Mosselloop op zijn naam schreef. Toch ligt zijn hart niet bij het crossen: ,,Van crossen word je doodmoe”. Voor de crosscompetitie doet De Vos niet mee, aangezien hij niet is in geschreven is voor de competitie.

10 december