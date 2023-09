Shirin van Anrooij finisht in top tien én klimt naar top tien

De voorlaatste rit in de Nederlandse etappekoers, die tussendoor een uitstapje naar België maakte voor een tijdrit, werd verreden in en om Valkenburg. De Belgische klassementsleidster Lotte Kopecky ging met de overwinning aan de haal, maar Van Anrooij finishte kort achter haar. De Zeeuwse werd zesde op dertien seconden.

Dankzij haar zesde plaats maakte Van Anrooij een sprong in het klassement. De Kapelse wielrenster, die in dienst rijdt van Lidl-Trek, klom zestien plaatsen. Ze ging in Valkenburg van start als de nummer 26 en staat na zaterdag op plaats tien. Haar achterstand op Kopecky bedraagt net iets meer dan een minuut. Het verschil met de eerste podiumplek is een halve minuut. Er staat zondag nog één rit op het programma, in en om Arnhem.