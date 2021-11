Shirin van Anrooij durft zich nog niet overal tussen te gooien

Van Anrooij kwam in november 2020 ten val bij de start van de wereldbekerwedstrijd in het Tsjechische Tabor. Ze liep een diepe vleeswond op, waarna ze meermaals geopereerd moest worden. Daarna is alles redelijk goed geheeld. ,,Van de wond van toen heb ik nauwelijks nog last”, geeft ze aan. ,,Wel doe ik nu eerder iets minder lucht in mijn banden, zodat mijn armen toch wat minder schokken hoeven op te vangen. En ik voel vlak voor de start van wedstrijden, als ik m’n spieren aanspan om goed weg te kunnen komen, het litteken nog wel een beetje trekken. Maar meer hinder heb ik op het mentale vlak: ik vind het nog moeilijk om heel hard met de anderen te vertrekken. Ik pas nog erg op met mezelf ertussen te gooien. Dat was al nooit mijn sterkste punt, maar na Tabor was die lef helemaal weg. Nu komt het gelukkig weer een beetje terug.”