Shirin van Anrooij dit jaar toch nog het veld in: rentree in Hamme

KAPELLE – Veldrijdster Shirin van Anrooij pikt nog het staartje van het winterseizoen mee. De achttienjarige Kapelse is dan voldoende hersteld van de armblessure die ze in het laatste weekeinde van november in Tabor opliep .

Van Anrooij laat via cyclinonline.nl weten dat ze op 23 januari haar rentree maakt in Hamme. Een dag later zal ze ook de wereldbekerfinale in Overijse rijden. Een week daarna volgt het WK in Oostende.

Schijfrem

De Zeeuwse was op 29 november het voornaamste slachtoffer bij een grote valpartij in Tabor. Daarbij liep ze een diepe vleeswond op in haar rechterarm, naar alle waarschijnlijkheid veroorzaakt door een schijfrem. Na twee operaties en een periode van revalidatie zit Van Anrooij weer op de fiets. Ze is nu zelfs op trainingskamp met Trek Segafredo, haar wegploeg.

Of het WK in Oostende een aparte beloftewedstrijd krijgt, is overigens nog hoogst onzeker. Overijse kreeg van de Belgische overheid in verband met het coronavirus geen toestemming om een race voor de Onder 23-klasse te houden. Mogelijk gaat dat ook gelden voor de mondiale titelstrijd van een week later.