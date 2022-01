Shirin van Anrooij blokkeerde zondag in WK-sprint: ‘Ik twijfelde een split second’

FAYETTEVILLE – Shirin van Anrooij blokkeerde zondag in de eindsprint, zo vertelde ze na afloop van het WK voor beloftes in het Amerikaanse Fayetteville. De negentienjarige Kapelse kwam daardoor nét tekort voor het goud. ,,De streep kwam voor mij iets te vroeg”, zei ze tegen de in Arkansas aanwezig Belgische media. ,,Ik twijfelde een split second over wanneer ik aan moest gaan. Daardoor was ik te laat.”

In de Nederlandse en internationale media werd er lovend gesproken over de fraaie show van de drie Oranje-beloftes. Puck Pieterse en Shirin van Anrooij hielden het lang spannend, aanvankelijk ook nog met Fem van Empel erbij. De Zeeuwse werd vooral bejubeld om haar ‘taaiheid’ (De Standaard) en het herhaaldelijk aanklampen bij de uiteindelijke winnares.

Juist omdat Van Anrooij zo dicht bij een nieuwe regenboogtrui was – in 2020 won ze bij de juniores – was ze zo teleurgesteld. ,,Niet over de wedstrijd zelf. Ik was in de beste vorm die ik ooit heb gehad”, zei ze voor de camera’s van VTM. ,,Wat dat betreft kan ik mezelf niets kwalijk nemen. Had ik aan het einde twee meter meer naar voren gezeten, dan was ik wel blij geweest.”

Hetzelfde strijdplan

Met de voor haar kenmerkende glimlach legde Van Anrooij bij de sportzender Sporza uit wat er in de slotronde gebeurde. ,,Puck viel op de laatste klim precies aan op het punt waar ik ook wilde aanvallen. Ik had net een gaatje laten vallen omdat ik precies daar wilde gaan en ik wilde haar op die manier verrassen. Maar zij ging dus net iets eerder, we hadden blijkbaar hetzelfde plan. Toen Fem vervolgens op een kort klimmetje een fout maakte en ook ik van de fiets moest, had Puck een gaatje. Ik dacht: nu is ze weg. Toch kon ik terugkomen. Bij de trap liep ik het gat dicht, hoewel ik nog wel een keer struikelde.”

In de finishstraat ging Pieterse als eerste aan. Van Anrooij zat in haar wiel, precies zoals ze wilde. ,,Toen maakte ik een fout, ik blokkeerde. Het was zo mooi: er was zo veel publiek en we werden zo aangemoedigd… En ik wist precies wat ik moest doen. Dit scenario had ik al doorlopen met de mensen bij mijn ploeg, Eric (Braes) en Sven (Nys). Maar ik ging net te laat aan, doordat ik een split second twijfelde. Het is wel heel zuur als je dan net tekort komt voor de winst.”

Quote Had ik aan het einde twee meter meer naar voren gezeten, dan was ik wel blij geweest Shirin van Anrooij

Het wedstrijdverloop was voor de Zeeuwse ideaal. Van Empel, normaliter de snelste in de sprint, was teruggevallen door een foutje en daaropvolgend materiaalpech. Van Anrooij: ,,Puck en ik zijn dan aan elkaar gewaagd. Ik wilde vanuit tweede positie haar passeren. Dus dat zij als eerste aanging, was ook wat ik wilde…”

Op de sociale media gaf Van Anrooij aan dat de sprint voorlopig nog wel even door haar hoofd blijft spoken. Tegelijk stelde ze dat Baloise Trek Lions haar deze winter op een manier heeft begeleid waardoor ze in Amerika op haar top was. Eerder in het seizoen werd ze nog wel Europees kampioene, tweede op het NK en zesde overall in het wereldbekerklassement. Sven Nys gaf in de PZC al aan dat hij verwacht dat ze de aansluiting met de absolute wereldtop in de volgende jaren gaat maken.