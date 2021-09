Shirin van Anrooij bij start veldritseizoen meteen op podium

Swift kan in de hoofdklas­se geen procentje missen

13 september MIDDELBURG - De korfballers van Swift zitten in zo’n zware poule, dat ze in wedstrijden geen steken mogen laten vallen. In de openingsronde van de veldcompetitie, thuis tegen Avanti, gebeurt dat wel. Het gevolg is een 16-18-nederlaag.